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Трамп пообещал поощрять Россию атаковать страны НАТО

Трамп в ходе митинга пообещал поощрять возможные атаки России на страны НАТО

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России. Его слова передает Reuters.

«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападающих. — «Газета.Ru») делать все, что им вздумается», — заявил экс-президент США.

По его словам, причиной такого отношения стало невыполнение Североатлантическим альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

«Вы должны платить по счетам», — утверждает бывший американский лидер.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что слова Трампа о том, что Вашингтон не защитил бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России, «приводят в ужас».

Ранее Трамп предложил не помогать странам безвозмездно.

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