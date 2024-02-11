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В МИД РФ сообщили о подготовке визита Путина в КНДР

МИД: РФ и КНДР согласовывают даты поездки Путина в Пхеньян

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Валерий Мельников/РИА Новости

Представители РФ и КНДР в настоящее время согласовывают сроки визита российского президента Владимира Путина в азиатскую республику. Об этом рассказал директор первого департамента Азии министерства иностранных дел страны Иван Желоховцев, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в сентябре 2023 года на космодроме «Восточный» в Амурской области состоялся российско-северокорейский саммит. В нем приняли участие сам Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

В ходе встречи глава зарубежного государства пригласил президента РФ посетить Северную Корею. Позже руководитель внешнеполитического ведомства республики Цой Сон Хи подтвердил, что в Пхеньяне ждут российского лидера.

«Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — уточнил Желоховцев.

10 февраля посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что в ближайшее время между двумя странами будет восстановлено регулярное авиасообщение. Как он сказал, на данный момент в Северной Корее продолжает действовать ряд пандемийных ограничений.

Ранее посол рассказал, зачем США раскручивает тему закупок северокорейских ракет со стороны РФ.

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