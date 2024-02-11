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В Тегеране готовятся отмечать годовщину Исламской революции

В Тегеране украсили площадь Азади к 45-й годовщине Исламской революции

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Reuters

Крупнейшая в столице Ирана площадь Азади (Свободы) украсили праздничной подсветкой к предстоящему празднованию 45-й годовщины Исламской революции. Об этом сообщает РИА Новости.

На архитектурном символе Тегерана — башне Азади транслируют исторические кадры, посвященные достижениям страны в военной, аэрокосмической и других сферах. Здесь же можно увидеть и портреты первого духовного лидера Рухоллы Хомейни, а также командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани, память о которых в Иране свято хранят. Площадь окружена экспозицией военной техники.

Официальная церемония празднования стартует в Тегеране в 9:30 мск чтением Корана. Затем запланировано массовое исполнение национального гимна, которое может стать самым массовым в мире.

Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года, шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны.

До этого Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал привлечь к ответственности виновных в теракте в Иране.

В начале января в Иране обновили данные о жертвах взрыва у кладбища, где покоится Сулеймани.

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