Премьер Венгрии не верит в окончание конфликта на Украине в 2024 году

Украинский конфликт не закончится в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем, пишет газета Die Presse.

«К сожалению, война на Украине не закончится в этом году», — считает политик.

Орбан обратил внимание, что Венгрия сделает «все возможное», чтобы «хотя бы добиться прекращения огня» и приблизить начало переговорного процесса.

Глава правительства отнес оказание содействия мирному урегулированию на Украине к числу приоритетных в политическом курсе Венгрии на время председательства страны в Совете Евросоюза, которое начнется с 1 июля.

До этого премьер Венгрии счел лучшей для Украины роль буфера между РФ и Западом. По его мнению, если этого не произойдет, украинские власти потеряют свою страну. Орбан также подчеркнул, что Россия никогда не примет членство Киева в ЕС и НАТО.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.