Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен утверждает, что кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) связаны с подготовкой к мирному соглашению с Российской Федерацией. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Ливен считает, что политики и чиновники Украины хотят снять с себя ответственность за будущее соглашение. Аналитик подчеркнул, что украинские элиты находятся в сложной ситуации из-за нереалистичных требований к России, а отказ от них будет крайне болезненным и трудным.

Он добавил, что сокращение американской помощи, растущее преимущество российской стороны на поле боя, а также политическая нестабильность на Украине представляют для Киева угрозу. По его мнению, украинским властям не следует затягивать переговоры с Россией, ведь существует риск, что им будет нечего предложить.

До этого генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Киеву мешают двигаться к диалогу с Москвой западные покровители.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.