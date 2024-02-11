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В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Украине

Сенатор конгресса США Ли 4 часа без перерыва выступал с речью против помощи ВСУ

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Alex Brandon/AP

Сенатор конгресса США, республиканец от штата Юта Майк Ли четыре часа без остановки выступал с речью против предоставления помощи Украине. Его выступление транслировал сайт Сената.

«Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью», — сказал он, уточнив, что американские власти уже отправили Украине более $113 млрд.

Он заметил, что, видимо, пропустил тот день, когда Украину «приняли 51-м штатом».

Сенатор потребовал, что на этом пора остановиться. На своей странице в соцсетях X законодатель обратил внимание, что будет выступать «против выделения дополнительных средств Украине». По его мнению, это поможет не предать «обязательства перед американским народом».

Накануне сенат США проголосовал за проведение дебатов по законопроекту по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол счел «возмутительным» законопроект об иностранной помощи.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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