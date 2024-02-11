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В Греции откроют два участка для голосования на выборах президента РФ

В Афинах и Салониках откроют участки для голосования на выборах президента РФ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Два участка для голосования граждан России на выборах президента РФ откроют в Греции. Об этом сообщил »Парламентской газете» посол РФ в стране Андрей Маслов.

«Для проживающих в Греции <…> российских граждан 17 марта будут открыты два участка для голосования <…>: в Афинах и в Салониках», — уточнил дипломат.

Он обратил внимание, что порядок голосования, его время и место россияне смогут узнать на сайте и в аккаунтах посольства и генконсульства в соцсетях. Маслов подчеркнул, что приоритетом остаются обеспечение безопасности избирателей, а также их право на волеизъявление. По его словам, трудностей и препятствий со стороны местных властей нет.

Накануне гендиректор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин оценила электоральные рейтинги кандидатов в президенты.

Ранее Эстония не ответила на просьбу обеспечить безопасность на выборах президента РФ.

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