Сторонники Порошенко выступят против Зеленского

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко намерены добиваться признания власти Владимира Зеленского нелегитимной. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сторонники Порошенко заявили, что Зеленский станет нелегитимным президентом Украины после 20 мая. Ими готовится петиция и обращение к оппозиционным партиям с требованием подать представление о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд.

Как сообщает издание, с соответствующими заявлениями выступил поддерживающий Порошенко блогер Карл Волох, ранее организовавший акцию протеста из-за назначения нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Порошенко рассказал, что поддерживает инициативу Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему провести чистку в своей команде.

7 февраля на Украине решением Верховной рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

В этот же день Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу о государственной измене, возбужденному в отношении Порошенко.

Ранее Зеленский потребовал от Рады принять закон о запрете УПЦ.