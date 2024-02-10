Угрозы Венгрии со стороны ЕС сравнили с изнасилованием

Лидеры Евросоюза прямо в частных разговорах угрожали навредить экономике Венгрии из-за планов отказаться от одобрения финансирования денежной помощи для Украины. Об этом в интервью изданию Exxpress заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан.

«Когда главы государств и правительств ЕС общались по телефону с премьером [Венгрии Виктором] Орбаном, то они открыто сообщили ему именно эту конкретную угрозу», — отметил он.

По мнению Балажа Орбана, такие действия лидеров стран-членов ЕС можно квалифицировать как «де-факто политическое изнасилование». Однако он заверил, что премьер не согласился под напором западных политиков и дал понять, что у Венгрии сильная экономика и страна не будет бояться подобных угроз.

Тем не менее Будапешт согласился на выделение помощи Киеву, однако Балаж Орбан пояснил, что финансирование было выполнено с учетом требований Венгрии.

«Проблема была не в том, что средства поступали на Украину. Проблема была в том, что они хотели оформить помощь ЕС Киеву через общий бюджет», — заключил он.

В конце января газета Financial Times сообщала, что ЕС грозился целиком заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта. Целью этих мер издание называло стремление навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

Ранее в Венгрии заявили о нападках на страну из-за Украины.