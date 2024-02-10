Еще один политик Венгрии уходит в отставку вслед за президентом

Возглавившая список правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на грядущих выборах в Европарламент Юдит Варга, которая ранее была министром юстиции Венгрии объявила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уходит из политики.

В публикации она пояснила, что несет ответственность за подготовку решения президента Венгрии Каталин Новак о помиловании человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

«Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент», — объявила она.

10 февраля президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку. Причина связана со скандалом в связи с решением о помиловании осужденного, который фигурирует в деле о педофилии. Новый президент должен быть избран парламентом за тридцать дней после прекращения президентского мандата.

До этого Венгрия отказалась от финансирования поставок оружия Украине.

Ранее в Венгрии не увидели противоречий в словах президента и премьера о конфликте на Украине.