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В США отметили слова Путина о возможности обмена Гершковича

Ведущий Саймс: Путин четко дал понять, на кого Россия готова обменять Гершковича

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evan.gershkovich/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент РФ Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном четко дал понять, на кого Россия может обменять американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже. Об этом заявил телеведущий программы «Большая игра» Дмитрий Саймс, сообщает ТАСС.

«Путин объяснил, как он видит возможность разрешения этой ситуации, и, не называя имен, достаточно четко сформулировал, в ком Россия заинтересована в качестве человека, которого нужно было бы выпустить коллективному Западу, чтобы разрешить вот эту проблему с людьми, задержанными с той и с другой стороны», — сказал Саймс.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, вышедшем в ночь на 9 февраля, Путин намекнул, что Москва готова рассмотреть возможность обмена корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Глава государства не назвал имени и фамилии кандидата на обмен, лишь по косвенным признакам уточнив, что речь идет о человеке, «ликвидировавшем бандита» и находящемся сейчас в одной из европейских стран.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством, корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее осужденный в России за шпионаж Пол Уилан обвинил США в предательстве.

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