Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

WSJ назвала новую область конфликта между США и Китаем

WSJ: запад Африки стал новым фронтом напряженности США и КНР из-за военных баз

close
100%
Global Look Press

Пекин продолжает искать территорию для постройки военно-морской базы на западном берегу Африки, что вызывает ответную реакцию Вашингтона. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты более двух лет прилагают усилия, чтобы не допустить строительства военных объектов КНР на востоке Атлантики.

По данным источников газеты, пока США побеждают в этом противостоянии, так как до сих пор ни одна страна Африки, выходящая к океану, не договорилась с Китаем о размещении базы.

«Каждый раз, когда китайцы начинают совать нос в дела прибрежной африканской страны, мы начинаем беспокоиться», — говорится в статье.

В начале февраля США объявили о переходе к ядерному сдерживанию России и Китая.

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил американских законодателей о китайских хакерах, которые готовятся «сеять хаос и причинять реальный вред» гражданам США.

Ранее сообщалось, что инвесторы массово выводят средства из Китая и направляют их в акции американских компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами