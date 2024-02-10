WSJ назвала новую область конфликта между США и Китаем

Пекин продолжает искать территорию для постройки военно-морской базы на западном берегу Африки, что вызывает ответную реакцию Вашингтона. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты более двух лет прилагают усилия, чтобы не допустить строительства военных объектов КНР на востоке Атлантики.

По данным источников газеты, пока США побеждают в этом противостоянии, так как до сих пор ни одна страна Африки, выходящая к океану, не договорилась с Китаем о размещении базы.

«Каждый раз, когда китайцы начинают совать нос в дела прибрежной африканской страны, мы начинаем беспокоиться», — говорится в статье.

В начале февраля США объявили о переходе к ядерному сдерживанию России и Китая.

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил американских законодателей о китайских хакерах, которые готовятся «сеять хаос и причинять реальный вред» гражданам США.

Ранее сообщалось, что инвесторы массово выводят средства из Китая и направляют их в акции американских компаний.