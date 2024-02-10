Новый закон о мобилизации позволит отбирать у украинских фермеров любую сельхозтехнику

Новый закон о мобилизации на Украине позволит отбирать у фермеров технику, включая ненужные армии комбайны и сеялки. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила депутат Рады Юлия Клименко.

По словам депутата, согласно прежней версии закона транспорт могли изымать только у юридических лиц, теперь же в законопроекте к ним добавлены и физические лица — предприниматели. Если транспорт попадет в реестр ТЦК (военкоматов), его будет невозможно продать, заложить и даже перемещать через внутренние границы областей.

Клименко считает, что это приведет к параличу работы фермерских хозяйств, в первую очередь небольших, не располагающих большим парком техники.

«Ограничения для передвижения техники по областям – это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных областях, а техника не сможет переехать», — заявила депутат.

Кроме того, Клименко обратила внимание на возможность изъятия вообще любой сельхозтехники, включая сеялки и комбайны, применение которым в армии едва ли найдется.

Депутат сообщила, что собирается подать необходимые поправки к разрабатываемому закону о мобилизации.

7 января парламент Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации.

8 февраля в Раде назвали новый законопроект об ужесточении мобилизации обманом людей.

Ранее против нового закона о мобилизации выступил украинский бизнес.