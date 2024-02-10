Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Новый закон о мобилизации позволит отбирать у украинских фермеров любую сельхозтехнику

Депутат Рады Клименко: новый закон о мобилизации парализует работу фермеров

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Новый закон о мобилизации на Украине позволит отбирать у фермеров технику, включая ненужные армии комбайны и сеялки. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила депутат Рады Юлия Клименко.

По словам депутата, согласно прежней версии закона транспорт могли изымать только у юридических лиц, теперь же в законопроекте к ним добавлены и физические лица — предприниматели. Если транспорт попадет в реестр ТЦК (военкоматов), его будет невозможно продать, заложить и даже перемещать через внутренние границы областей.

Клименко считает, что это приведет к параличу работы фермерских хозяйств, в первую очередь небольших, не располагающих большим парком техники.

«Ограничения для передвижения техники по областям – это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных областях, а техника не сможет переехать», — заявила депутат.

Кроме того, Клименко обратила внимание на возможность изъятия вообще любой сельхозтехники, включая сеялки и комбайны, применение которым в армии едва ли найдется.

Депутат сообщила, что собирается подать необходимые поправки к разрабатываемому закону о мобилизации.

7 января парламент Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации.

8 февраля в Раде назвали новый законопроект об ужесточении мобилизации обманом людей.

Ранее против нового закона о мобилизации выступил украинский бизнес.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами