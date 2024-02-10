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Экс-советник Клинтона раскритиковал реакцию Байдена на доклад спецпрокурора

Экс-советник Клинтона Бегала: своей реакцией Байден усугубил ситуацию

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший советник экс-президента США Билла Клинтона Пол Бегала раскритиковал реакцию действующего главы государства Джо Байдена на доклад спецпрокурора о ненадлежащем обращении с секретными документами, где среди прочего говорилось о проблемах с памятью американского лидера. Об этом сообщает CNN.

«Вместо того чтобы созывать пресс-конференцию и заявлять на ней «Я хорошо соображаю», нужно было идти в атаку. Сменить тему», — пояснил Бегала.

По мнению экс-советника, своей реакцией Байден усугубил ситуацию с его восприятием в американском обществе.

9 февраля стало известно, что действующий президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования.

«В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок на этом посту», — говорится в отчете ведущего расследование спецпрокурора Роберта Хёра.

После этого Байден выступил с обращением к нации, где заверил, что с его памятью все в порядке.

В тот же день штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену.

Ранее в гараже дома Байдена в Уилмингтоне были найдены секретные документы, относящиеся ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

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