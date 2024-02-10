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Европейские консерваторы захотели «приручить» Орбана для создания коалиции

Bloomberg: Орбану предложили сделку по присоединению к ECR

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Virginia Mayo/AP

Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий провели с венгерским премьером Виктором Орбаном переговоры, которые в будущем могут существенно повлиять на европейскую политику. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о присоединении возглавляемой Орбаном венгерской партии «Фидес» к группе европейских консерваторов и реформистов (ECR).

«Такой шаг может радикально изменить политику в Брюсселе и привести к тому, что ECR станет третьей по величине группой после выборов в Европейский парламент в июне. Это дало бы ECR большее влияние на бизнес Европейского Союза и сигнализировало бы о растущей роли политиков-националистов, которые продвигают антииммигрантские и евроскептические программы», — пишет Bloomberg.

При этом для вступления в альянс «откровенному венгерскому лидеру потребуется смягчить некоторые из своих позиций».

Bloomberg указывает, что, согласно опросам, ECR может получить 80 мест в Европарламенте. Если к ней присоединится «Фидес», имеющий в настоящее время 13 мест, это позволит группе войти в тройку наиболее влиятельных политических сил в ЕС.

Наибольшей трудностью на пути создания такого политического альянса агентство полагает синхронизацию позиций по Украине, которые у договаривающихся сторон сейчас радикально расходятся.

11 января сообщалось, что Мелони вела с Орбаном переговоры для изменения его позиции по Украине.

1 февраля стало известно, что Мелони сыграла ключевую роль в достижении компромисса по одобрению программы помощи Европейского союза (ЕС) Украине на сумму €50 млрд.

Ранее Венгрия отказалась от финансирования поставок оружия Украине.

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