Шольц не смог подать России сигнал о силе Запада во время визита в США

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не удалось послать России политический сигнал о силе и сплоченности Запада во время своего визита в США. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«Беспокойство по поводу Украины — вот что движет канцлером. Во время своего визита в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден отказался от роли влиятельного партнера», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что поездка канцлера пришлась на момент, когда действующий американский президент выглядит наиболее слабым и уязвимым, чем когда-либо.

9 февраля стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Спецпрокурор Роберт Хёр заявил, что в ходе опроса Байдена по делу он не помнил, когда был вице-президентом, забыл, когда закончился его срок на этом посту и даже в каком году не стало его старшего сына.

В тот же день Байдена возмутили слова о его проблемах с памятью и он выступил с обращением к нации.

10 февраля стало известно о ярости в Белом доме из-за доклада о памяти Байдена.

Ранее в гараже дома Байдена в Уилмингтоне были найдены секретные документы, относящиеся ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.