Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шольц не смог подать России сигнал о силе Запада во время визита в США

Spiegel: Шольцу не удалось послать России сигнал о силе Запада

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не удалось послать России политический сигнал о силе и сплоченности Запада во время своего визита в США. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«Беспокойство по поводу Украины — вот что движет канцлером. Во время своего визита в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден отказался от роли влиятельного партнера», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что поездка канцлера пришлась на момент, когда действующий американский президент выглядит наиболее слабым и уязвимым, чем когда-либо.

9 февраля стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Спецпрокурор Роберт Хёр заявил, что в ходе опроса Байдена по делу он не помнил, когда был вице-президентом, забыл, когда закончился его срок на этом посту и даже в каком году не стало его старшего сына.

В тот же день Байдена возмутили слова о его проблемах с памятью и он выступил с обращением к нации.

10 февраля стало известно о ярости в Белом доме из-за доклада о памяти Байдена.

Ранее в гараже дома Байдена в Уилмингтоне были найдены секретные документы, относящиеся ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами