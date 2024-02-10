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Вагенкнехт не исключила коалиции с ХДС на востоке Германии

Frankfurter Rundschau: Сара Вагенкнехт не исключила коалиции с ХДС в Германии

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Набирающая популярность в Германии политик Сара Вагенкнехт не исключает создания коалиции между своей новой партией «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) и Христианско-демократическим союзом (ХДС). Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau.

«Должны быть ощутимые изменения в лучшую сторону для людей, только тогда мы войдем в правительство. Но, конечно, мы будем обсуждать это и с Союзом (ХДС. — Прим. ред.)», — заявила она.

По словам Вагенкнехт, решение о коалиции будет принято после выборов, которые пройдут ближайшей осенью.

6 февраля заместитель председателя парламентского блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Андреа Линдхольц назвала немыслимым сотрудничество с Сарой Вагенкнехт и ее партией «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW).

28 января сообщалось, что рейтинг партии Сары Вагенкнехт составил 7% сразу после создания.

Ранее партия Сары Вагенкнехт выступила против принятия Украины в ЕС.

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