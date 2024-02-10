В Раде оценили, сколько Украина продержится без западной помощи

Без западной военной помощи у Украины хватит ресурсов на два месяца военных действий. Такую оценку возможностям страны дал депутат Рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает издание «Страна.ua».

Арахамия пояснил, что новая мобилизация граждан Украины будет финансироваться из внутренних источников, так как «ситуация с внешним финансированием достаточно сложная».

Он напомнил, что недавно Евросоюз принял программу поддержки Украины в размере €50 млрд, однако в США «остаются нерешенными вопросы, связанные с границей» и потому финансирование под вопросом.

Арахамия выразил надежду, что в ближайшие два месяца конгрессмены все же проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.

10 февраля российский военный эксперт Василий Дандыкин дал схожую оценку, заявив, что без помощи США Украина продержится не более трех месяцев.

В тот же день стало известно о плане США по «капитуляции» Украины в конфликте с РФ

Ранее в США назвали «возмутительным» законопроект по Украине без учета южной границы.