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В Совфеде объяснили заявление министра обороны Норвегии о войне с Россией

Сенатор Джабаров назвал провокацией слова министра обороны Норвегии о войне с РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал слова министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама о необходимости подготовки войне с Россией провокацией. Такую точку зрения он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, небольшие страны, не представляющие из себя ничего с точки зрения военного потенциала, подобными заявлениями пытаются заставить Запад бояться России.

«Это все делается с одной единственной целью — держать напряжение народов своих стран, чтобы они практически спокойно реагировали на возрастающие военные затраты. Богатеют компании, которые обеспечивают вооружениями и боеприпасами армии НАТО», — заявил Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что подобная политика позволяет поднять выпуск военной продукции, несет прибыль фирмам военно-промышленного комплекса.

«Всем этим провокаторам будет какой-то процент за это», — отметил сенатор.

До этого министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к возможному военному конфликту с Россией после окончания спецоперации на Украине. По мнению Грама, Россия якобы стремится отомстить Финляндии и Швеции за вступление в НАТО «ответным ударом».

Ранее в Германии раскрыли сроки подготовки армии к возможному нападению.

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