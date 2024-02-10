В РФ расторгли договор аренды с посольством Украины

Договор аренды с украинским посольством, которое находится в Москве, уже расторгнут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, контракт был аннулирован в качестве ответной меры на решение Киевского городского совета от апреля 2023 года. Речь идет о расторжении договора аренды с российским дипломатическим представительством в столице Украины. Более того, в тот момент местные власти «грозились национализировать здание» посольства.

«Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось», — уточнил источник.

Он добавил, что в дипломатии существует принцип взаимности. В том числе он предполагает зеркальный ответ одной стороны на подобные действия другого государства, говорится в публикации.

Как сказал источник, до него дошли сведения, согласно которым процесс расторжения договора аренды с посольством Украины в РФ уже завершен. Он пояснил, что до сих пор СМИ не акцентировали на этом внимание из-за перенасыщенности информационного поля новостями об Украине.

Ранее в Киеве предложили переименовать проспект, на котором располагалось здание российского посольства.