Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РФ расторгли договор аренды с посольством Украины

РФ аннулировала договор аренды с посольством Украины в столице страны

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Договор аренды с украинским посольством, которое находится в Москве, уже расторгнут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, контракт был аннулирован в качестве ответной меры на решение Киевского городского совета от апреля 2023 года. Речь идет о расторжении договора аренды с российским дипломатическим представительством в столице Украины. Более того, в тот момент местные власти «грозились национализировать здание» посольства.

«Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось», — уточнил источник.

Он добавил, что в дипломатии существует принцип взаимности. В том числе он предполагает зеркальный ответ одной стороны на подобные действия другого государства, говорится в публикации.

Как сказал источник, до него дошли сведения, согласно которым процесс расторжения договора аренды с посольством Украины в РФ уже завершен. Он пояснил, что до сих пор СМИ не акцентировали на этом внимание из-за перенасыщенности информационного поля новостями об Украине.

Ранее в Киеве предложили переименовать проспект, на котором располагалось здание российского посольства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами