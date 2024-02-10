В МИДе назвали воровством возможное использование Западом «замороженных» активов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о возможном использовании Западом российских «замороженных» активов, назвав это воровством. Заявления представителя ведомства опубликовали на сайте МИД России.

Недавно саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Решение ЕС прокомментировала Захарова.

По словам Захаровой, страны Запада на этом не остановятся и будут искать новые предлоги для создания видимости легитимности использования отнятых у России активов.

«Любые покушения на принадлежащие России средства рассматриваются нами как банальное воровство и стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы», — сказала Захарова.

Она добавила, что страны Запада ведут гибридную войну против России, ввели беспрецедентные санкции с целью нанесения РФ «стратегическое поражение». Однако время показало, что все эти меры не принесли ожидаемого результата.

До этого издание Politico утверждало, что в странах Европейского союза (ЕС) растет обеспокоенность по поводу возможного ответа России на конфискацию ее замороженных активов.

Ранее вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт потребовала передать Украине не только процентные доходы от российских активов, но и все замороженные в Евросоюзе средства Центробанка РФ.

Ранее Украина национализировала активы российского бизнесмена на миллионы долларов.