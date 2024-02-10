Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о попытках пробить брешь в информационных системах РФ

Песков: попытки пробить брешь в информационных системах РФ не прекращаются

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что оппоненты России уже два года не оставляют попыток «пробить брешь» в ее информационных и других системах. Так представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС, усиливаются ли попытки вмешательства извне в преддверии президентских выборов.

По словам Пескова, поскольку подобные действия в целом наблюдаются «на максимальном уровне», то сложно дифференцировать, связаны ли они с выборами или нет.

«Они не прекращаются», — констатировал Песков.

До этого замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что иноагенты предлагают не голосовать на выборах президента России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

В конце января председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на выборы президента РФ приедут от 500 до 1000 международных наблюдателей.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами