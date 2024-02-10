В Кремле заявили о попытках пробить брешь в информационных системах РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что оппоненты России уже два года не оставляют попыток «пробить брешь» в ее информационных и других системах. Так представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС, усиливаются ли попытки вмешательства извне в преддверии президентских выборов.

По словам Пескова, поскольку подобные действия в целом наблюдаются «на максимальном уровне», то сложно дифференцировать, связаны ли они с выборами или нет.

«Они не прекращаются», — констатировал Песков.

До этого замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что иноагенты предлагают не голосовать на выборах президента России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

В конце января председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на выборы президента РФ приедут от 500 до 1000 международных наблюдателей.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.