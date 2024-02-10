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Иран и «Хезболла» провели переговоры в Бейруте

В Бейруте прошли переговоры главы МИД Ирана и генсека «Хезболлы»

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Wikimedia Commons

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла провели переговоры о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Хезболла» сообщает РИА Новости.

«Стороны обсудили последние политические события в регионе и ситуацию в сфере безопасности, в особенности в секторе Газа и на юге Ливана», — говорится в публикации.

Переговоры проходили в Бейруте, куда Абдоллахиан 10 февраля прибыл с официальным визитом.

7 февраля сообщалось, что Израиль и «Хезболла» хотят подписать договор о снижении напряженности. Ожидается, что обязательства будут нацелены на частичное осуществление резолюции 1701 Совбеза ООН от 2006 года, включающие прекращение огня на границе двух стран.

В тот же день план прекращения огня в секторе Газа предложил ХАМАС.

Ранее ВС Израиля ударили по военной инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана.

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