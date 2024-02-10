В КНДР ликвидировали «Арку воссоединения»

В Пхеньяне ликвидирован «Монумент трех хартий объединения Родины». Об этом сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что воссоединение Северной и Южной Кореи стало невозможным из-за того, что Сеул проводит политику, которая ориентирована на утрату чувства единой нации.

«Таким образом, руководитель КНДР целиком и полностью возложил ответственность за ситуацию, при которой объединение двух корейских государств стало невозможным, на сеульские власти. Он, кстати, напомнил, что в южнокорейской конституции весь полуостров обозначен как территория Республики Корея, назвал это вопиющим по цинизму и наглости фактом», — сообщил Мацегора.

До этого Мацегора сообщал, что в Москве не исключили, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, если США и их союзники продолжат провоцировать государство. По его словам, если испытания состоятся, то ответственность будет лежать на США и союзниках.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».