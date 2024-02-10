Действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам дипломата, Кишинев настроен на милитаризацию страны и уже начал получать от НАТО дроны и летальные вооружения. Однако жители государства не поддерживают соответствующие действия властей, подчеркнул он.

«Что касается возможных последствий такого «партнерства» Молдавии и НАТО, то их уже можно наблюдать в соседней стране», — уточнил Галузин, имея в виду ситуацию на Украине.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что РФ никогда не представляла угрозы для Молдавии. В то же время он обратился к руководству республики, призвав его отказаться от «игр с безопасностью».

8 февраля молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заявил о планах властей продолжить санкционную политику в отношении Москвы. Он рассказал, что в 2023 году Кишинев поддержал 80% антироссийских рестрикций со стороны западных государств.

Ранее в Молдавии оценили возможность улучшения отношений с РФ.