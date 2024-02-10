Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал цену мира для Украины

Политолог Карасев: Украине придется принять внеблоковый статус ради мира

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что украинским политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией ради мира на Украине. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — сказал аналитик.

По его мнению, рассчитывать и на сохранение своего государства, и на членство в НАТО руководство Украины не может. Карасев предложил украинским политикам вспомнить о том, на каких условиях начиналась история современной Украины.

«Давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости. <...> А там что написано: «Внеблоковый, нейтральный статус»», — отметил эксперт.

До этого британский посол в НАТО Дэвид Куорри заявил, что Украина пока не должна ожидать большого прогресса в своей заявке на членство в НАТО. По его словам, члены военного альянса соберутся на саммите в столице США Вашингтоне с 9 по 11 июля. При этом он отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО, скорее всего, будет обсуждаться, однако Киеву нужно умерить свои ожидания.

Ранее страны НАТО отказались считать себя воюющими с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами