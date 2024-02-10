Политолог назвал цену мира для Украины

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что украинским политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией ради мира на Украине. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «Politeka».

«Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — сказал аналитик.

По его мнению, рассчитывать и на сохранение своего государства, и на членство в НАТО руководство Украины не может. Карасев предложил украинским политикам вспомнить о том, на каких условиях начиналась история современной Украины.

«Давайте возвратимся к декларации 91-го года о независимости. <...> А там что написано: «Внеблоковый, нейтральный статус»», — отметил эксперт.

До этого британский посол в НАТО Дэвид Куорри заявил, что Украина пока не должна ожидать большого прогресса в своей заявке на членство в НАТО. По его словам, члены военного альянса соберутся на саммите в столице США Вашингтоне с 9 по 11 июля. При этом он отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО, скорее всего, будет обсуждаться, однако Киеву нужно умерить свои ожидания.

Ранее страны НАТО отказались считать себя воюющими с Россией.