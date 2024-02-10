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Захарова назвала истерикой реакцию США на интервью Карлсона с Путиным

Захарова: Белый дом и Госдеп США впали в истерику из-за интервью Путина Карлсону

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у Белого дома и Государственного департамента США случилась истерика из-за беседы российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Реакцию иностранного правительства она прокомментировала в интервью для газеты «Известия».

Дипломат отметила, что в прошлом глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров рассказывал о существовании игры под названием «Кто первый моргнет». Как сказала Захарова, в данном случае первым «моргнул» именно Вашингтон. При этом американские власти так просто не остановились и активно «заморгали», уточнила она.

Кроме того, представитель МИД РФ обратила внимание на высказывания США по поводу интервью Путина американскому журналисту. По ее словам, действия Вашингтона изобличили лживость его подходов к международной дипломатии.

«Вот посмотрите, у них же случилась истерика — Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: «Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью», — добавила Захарова.

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона появилось двухчасовое интервью с Путиным, которое затем было опубликовано в аккаунте экс-ведущего Fox News в социальной сети X (бывший Twitter). Спустя 23 часа после публикации запись посмотрели более 150 млн человек.

Ранее граждан США призвали не смотреть интервью Путина американскому журналисту.

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