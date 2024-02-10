Постпред России при ООН высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вопрос о подрыве «Северных потоков» остается на повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о теракте против «Северных потоков» никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах», — сказал дипломат.

По словам Небензи, страны Запада всячески саботировали дискуссию по этой теме в прошлом, поэтому в СБ ООН намерены держать ее в фокусе внимания Совбеза, добиваясь «внятной реакции».

До этого депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал фарсом расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое продолжается в Германии.

9 февраля в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» невозможна из-за остановки его сертификации.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы США совершили диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Путин удивился молчанию ФРГ на фоне взрывов на «Северных потоках».