Постпред России при ООН высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вопрос о подрыве «Северных потоков» остается на повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.
«Вопрос о теракте против «Северных потоков» никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах», — сказал дипломат.
По словам Небензи, страны Запада всячески саботировали дискуссию по этой теме в прошлом, поэтому в СБ ООН намерены держать ее в фокусе внимания Совбеза, добиваясь «внятной реакции».
До этого депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал фарсом расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое продолжается в Германии.
9 февраля в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» невозможна из-за остановки его сертификации.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы США совершили диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее Путин удивился молчанию ФРГ на фоне взрывов на «Северных потоках».