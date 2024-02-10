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РФ требует международного расследования по крушению Ил-76

Галузин заявил, что РФ требует международного расследования по атаке на Ил-76

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Москва настаивает на проведении международного расследования в отношении атаки украинских войск на военно-транспортный самолет Ил-76, который рухнул на территории Белгородской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам дипломата, сейчас ни у кого нет сомнений в том, что воздушное судно было сбито бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время он обратил внимание на осведомленность Киева о присутствии на борту пленных украинских солдат.

«Россия настаивает на проведении международного расследования с тем, чтобы эксперты оценили имеющиеся доказательства того, что самолет сбит из американских ЗРК MIM-104A Patriot из конкретного места и в конкретное время с территории, подконтрольной нынешним киевским властям», — сказал Галузин.

Он добавил, что в настоящее время власти страны изучают возможные форматы инициирования данного процесса.

Крушение самолета Ил-76, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ, произошло 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Предполагалось, что украинских солдат доставят в административный центр региона и затем отправят в зону обмена пленными.

Однако по пути воздушное судно подверглось ракетному обстрелу. По данным министерства обороны РФ, снаряды были выпущены украинскими военнослужащими с территории Харьковской области.

Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что самолет сбили при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее военных из США заподозрили в участии в операции по уничтожению Ил-76 в Белгородской области.

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