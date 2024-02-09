Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Совфеде отреагировали на утверждение об «отсутствии» пленных на борту Ил-76

Сенатор Карасин: слова Данилова об отсутствии пленных на Ил-76 циничны

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что пленных на борту сбитого Ил-76 якобы не было, циничными. Своим мнением сенатор поделился в беседе с изданием «Лента.ру».

«Данилов известен своими циничными заявлениями… То, о чем рассуждает Данилов, — трудно сказать, в каком состоянии он это делает», — подчеркнул Карасин.

Данилов после сообщения в The New York Times о применении ракеты Patriot по Ил-76 с пленными бойцами ВСУ стал отрицать присутствие военнослужащих на борту. Кроме того, украинский чиновник усомнился в том, что самолет сбила украинская сторона.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января после попадания ракеты. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

Ранее Путин заявил, что самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту сбила система Patriot.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами