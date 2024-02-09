В Совфеде отреагировали на утверждение об «отсутствии» пленных на борту Ил-76

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что пленных на борту сбитого Ил-76 якобы не было, циничными. Своим мнением сенатор поделился в беседе с изданием «Лента.ру».

«Данилов известен своими циничными заявлениями… То, о чем рассуждает Данилов, — трудно сказать, в каком состоянии он это делает», — подчеркнул Карасин.

Данилов после сообщения в The New York Times о применении ракеты Patriot по Ил-76 с пленными бойцами ВСУ стал отрицать присутствие военнослужащих на борту. Кроме того, украинский чиновник усомнился в том, что самолет сбила украинская сторона.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января после попадания ракеты. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

Ранее Путин заявил, что самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту сбила система Patriot.