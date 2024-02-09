Экс-премьер Пакистана Шариф объявил себя победителем парламентских выборов

Лидер партии «Пакистанской мусульманской лиги-Наваз» Наваз Шариф, несколько раз занимавший пост премьер-министра страны, объявил себя победителем парламентских выборов. Об этом сообщает издание Dawn.

Обращаясь к сторонникам возле своей резиденции в Лахоре, политик также заявил, что готов сформировать новое коалиционное правительство.

По словам Шарифа, его политическая сила стала крупнейшей политической партией на выборах.

Между тем во время выступления Наваз подчеркнул, что всем политическим партиям необходимо объединиться и работать над выводом Пакистана из кризиса.

Незадолго до парламентских выборов в Пакистане с движимого и недвижимого имущества Шарифа, который вернулся на родину для участия в избирательной кампании, сняли арест.

В 2018 году Шарифа приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, но вскоре освободили по гуманитарным соображениям и позволили временно выехать на лечение в столицу Великобритании. По истечении отпущенного времени Шариф отказался возвращаться и остался в Лондоне в положении политического изгнанника.

Ранее Пакистан обозначил планы по сотрудничеству с Россией.