Вице-президент США выступит на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Камала Харрис выступит на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, а также проведет встречи с руководителями ряда государств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное заявление пресс-службой Белого дома.

Из сообщения следует, что Харрис посетит Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности 15–17 февраля. Она планирует выступить с речью по международной политике, в которой собирается отметить важность «укрепления альянсов» и защиты «международных правил и норм».

Кроме этого, вице-президент США планирует на мероприятии встретится с руководителями других стран для содействия достижению приоритетных целей администрации президента США Джо Байдена в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16–18 февраля и станет юбилейной, 60-й по счету. На нее планируют приехать ряд глав государств, включая президента Украины Владимира Зеленского. Канцлер Германии Олаф Шольц примет участие в Мюнхенской конференции 17 февраля.

Ранее стало известно, когда может быть подписан договор о безопасности ФРГ и Украины.