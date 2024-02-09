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В Киев прибыла делегация из конгресса США

Американский посол Бринк: на Украину прибыла делегация из конгресса США

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Shannon Stapleton/Reuters

Посол США на Украине Бриджит Бринк написала в соцсети Х, что в Киев прибыла двухпартийная делегация конгресса США, возглавляемая главой комитета разведки Майком Тернером.

«Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером», — говорится в публикации.

До этого агентство Bloomberg писало, что Киев разрабатывает финансовый план, который позволит сохранить финансовую поддержку от Международного валютного фонда (МВФ), если США прекратят помогать Украине.

Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл сравнил финансовую помощь Украине с выброшенными на ветер деньгами. По его словам, он «всячески поддерживает выделение денег Израилю», однако придерживается противоположной позиции в вопросе помощи Украине.

Ранее в МВФ спрогнозировали ситуацию на Украине при остановке западного финансирования.

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