Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону подает надежду на отмену двойных стандартов на Западе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Объективное освещение событий <...> поможет навсегда отменить двойные стандарты <...> защиты прав человека», — прокомментировала публикацию она.

Омбудсмен также охарактеризовала их беседу как «честный и откровенный диалог», а также «прорыв медийной блокады и приглашение к политическому диалогу на равных».

«Это — триумф России в международном информационном пространстве», — утверждает Москалькова.

Она также отметила, что человеконенавистническая идеология нацизма распространилась на Украине, спровоцировав гуманитарный кризис, на который страны Запада и их союзники не обращают внимания.

Такер Карлсон пробыл в Москве около недели. Бывший телеведущий CNN и Foх News, создатель собственной телесети Tucker Carlson Network (TCN) приехал в столицу России в том числе для того, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина. Общение журналиста и главы государства было опубликовано в ночь на 9 февраля. Интервью, которое длится чуть более двух часов, появилось на YouTube-канале Карлсона, а также в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) и на сайте телесети журналиста. На данный момент публикация набрала в соцсети X более 100 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии посмотрели интервью Путина Карлсону.