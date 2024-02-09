В Сальвадоре заявили, что интервью Путина Карлсону произведет в США эффект землетрясения

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в США эффект землетрясения. Об этом заявил РИА Новости сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.

По его словам, обычные американцы после этого интервью будут знать, что из себя представляет конфликт на Украине, который «ведут их политики вместе с НАТО против мирного российского народа».

Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В частности, глава РФ заявил, что сейчас мир болен и разделен на две части подобно голове, одно полушарие которой отвечает за одну сферу деятельности, другое — за креативное мышление. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».