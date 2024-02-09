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Шольц рассказал о встрече с двойником

Шольц во время поездки в США встретился со своим двойником сенатором Кунсом

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ChrisCoons/X

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в США встретил сенатора-демократа Криса Кунса, с которым очень похож внешне. О встрече канцлер написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Приятно снова увидеть моего двойника — Криса Кунса», — отметил Шольц.

Селфи политиков разместил в X также американский сенатор.

Он подписал его по-немецки: «Кто есть кто?»

До этого Шольц и Кунс встречались в 2021 и 2023 годах.

Ранее Шольц перед своим визитом в Вашингтон заявил, что президент США Джо Байден сыграл решающую роль в поддержке Украины. Он также подчеркнул, что Европейский союз и его государства-члены оказали «крупнейшую финансовую поддержку Украине», вложив более $91 млрд с начала вооруженного конфликта с Россией.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден во время личной встречи с Шольцем сделает заявление о намерении продолжать помогать Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали слухи о двойниках Владимира Путина.

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