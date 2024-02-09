В Молдавии призвали бойкотировать референдум по ЕС

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан страны бойкотировать референдум по интеграции в ЕС, поскольку в случае если будет обеспечена явка, президент Майя Санду «нарисует нужный ей результат». Об этом Додон написал в своем Telegram-канале.

«Этот референдум — попытка еще раз ввести в заблуждение наших сограждан… Мы призываем не участвовать в этом политическом мероприятии Майи Санду, потому что в противном случае будет обеспечена явка, при которой Санду нарисует любой нужный ей результат», — заявил Додон.

По его словам, Санду не с чем идти на президентские выборы, поэтому «политтехнологи с «царского двора» решили придумать, как еще раз обмануть молдавский народ, показать ему морковку и сказать: «Вон там будет лучше, но с Майей Санду».

До этого Майя Санду не исключила попыток вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого.

Ранее молдавский оппозиционер обрадовался референдуму о вступлении страны в ЕС.