Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в интервью RT заявил, что рад проведению прозападными властями республики референдума о возможном вступлении в Европейский союз. Он напомнил, что несколько месяцев назад выступил с требованием провести в стране голосование, которое, по его мнению, продемонстрирует абсолютное нежелание граждан присоединяться к ЕС.

«Я хочу, чтобы весь мир узнал, что народ сегодня точно не хочет ни в какой Европейский союз. В Европейский союз хотят молдавские чиновники, которым платят две зарплаты. Которым платит бюджет республики Молдова и западные фонды, которые используют Молдову в своих целях», — отметил Шор.

Он подчеркнул, что жители республики должны объединиться и единогласно высказаться против вступления в ЕС.

В начале февраля спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что республика может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря объявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она призвала парламент страны организовать референдум, чтобы население могло высказать свое мнение по поводу вступления республики в ЕС.

Ранее в Кишиневе заявили, что все важные посты в Молдавии захватили «румынские интервенты».