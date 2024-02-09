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The Economist увидел риск непонимания Зеленским новой реальности

The Economist сообщил о риске непонимания Зеленским реальности в конфликте с РФ

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Blair Gable/Reuters

Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) означает новый этап вооруженного конфликта с Россией, однако существует риск, что украинский президент Владимир Зеленский неправильно его воспринимает. Такую оценку дал британский журнал The Economist.

«Одним из рисков для Зеленского станет недовольство в армии, вызванное увольнением всеми любимого командира», — говорится в тексте.

Отмечается, что генерал Александр Сырский, сменивший на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного имеет репутацию человека, готового вступить в бой, даже если цена, выраженная в жизнях и технике, высока. Отмечается, что его фигура вызывает разногласия у действующих офицеров ВСУ. По мнению авторов, он будет вряд ли подвергать сомнению приоритеты главы государства в отличие от Залужного.

«Если только не произойдет каких-то совершенно неожиданных изменений, война, обусловленная темой территорий, — это война, которую Украина не сможет выиграть», — отмечают авторы.

8 февраля Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.

Ранее на увольнение Залужного отреагировали в Великобритании.

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