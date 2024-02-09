Трамп выиграл кокусы в штате Невада

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп победил на кокусах (внутрипартийных выборах) Республиканской партии в штате Невада, получив поддержку выдвижении на пост главы государства. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп получил голоса 26 делегатов от штата на внутрипартийном съезде, отмечается в материале.

Экс-президент США оказался единственным крупным кандидатом на кокусах в Неваде, поскольку его главная конкурентка Никки Хейли пропустила кокусы, сосредоточившись на Южной Каролине, где она ранее была губернатором, пишет AP.

До этого сообщалось, что Верховный суд Соединенных Штатов объявит решение по вопросу о потенциальной дисквалификации американского экс-президента Трампа из предвыборной президентской кампании 8 февраля.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В борьбе за кандидатуру от Республиканской партии выдвигаются Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже снялись Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Нынешний президент США Джо Байден также выразил желание переизбраться от Демократической партии.

Ранее главная конкурентка Трампа проиграла графе «против всех» в Неваде.