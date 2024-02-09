В МИД Японии заявили о готовности подписать мирный договор с Россией

Япония придерживается курса на разрешение территориального вопроса с Россией путем заключения мирного договора. Об этом заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, сообщает РИА Новости.

«Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора», — сказала Камикава.

Среди приоритетов двусторонних отношений она выделила вопрос возобновления визитов бывших жителей Курильских островов на могилы предков. По словам дипломата, правительство Японии не может дать конкретные ответы бывшим жителям архипелага, призывающим разрешить проблему с невозможностью посетить места захоронений родственников.

В конце декабря в посольстве Японии в России заявили, что проводили переговоры с РФ касательного мирного соглашения по вопросу неурегулированного спора по территориальным проблемам.

До этого глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что поддержка Японией Украины свидетельствует о невозможности подписания мирного договора между Москвой и Токио в ближайшее время.

Ранее в МИД РФ заявили о невозможности возвращения к диалогу с Японией о мирном договоре.