Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байдена предупредили, что он может столкнуться с распадом Украины

Asia Times: Байден может столкнуться с распадом Украины

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Увольнение Владимиром Зеленским главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского вряд ли приведет к успехам Украины на поле боя, а трения в высшем руководстве страны на фоне возможного наступления ВС РФ могут привести к распаду государства или появлению пророссийского правительства. Об этом пишет Asia Times.

Как следует из текста, «Сырский не известен победами». Он командовал сухопутными войсками, а на линии соприкосновения сейчас проигрывают именно сухопутные войска, отмечается в материале. Кроме того, «на передовой русские продолжают укреплять позиции и отражать контратаки», говорится в тексте.

В материале предполагается, что Россия может начать масштабное наступление на Харьковском направлении либо двинуться в сторону Киева, о чем свидетельствует усиление ракетных атак. И в случае если ВСУ начнут отступать, Россия может использовать резервы, чтобы войти в Киев.

«В Киеве много шума. Политики, которые молчали во время войны, теперь говорят, что могут заменить Зеленского. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в авторитарности. Другие украинские деятели, например Юлия Тимошенко, начинают действовать как кандидаты в президенты, хотя Зеленский, по прогнозам, снова продлит военное положение», — пишет AT.

Лучшее, на что Вашингтон может надеяться в данных условиях, – продолжение боевых действий без территориальных завоеваний со стороны России, однако это иллюзорная перспектива, отмечается в материале. ВС РФ «не платят высокую цену чтобы сидеть сложа руки и позволять событиям идти своим чередом». Фактически российские лидеры начинают вести себя так, как будто почуяли кровь, констатируют авторы.

«Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она побеждена Россией, либо, возможно, со сменой правительства, дружественного Москве», — подытоживается в материале.

Ранее в Британии усомнились, что увольнение Залужного поможет Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами