Байдена предупредили, что он может столкнуться с распадом Украины

Увольнение Владимиром Зеленским главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского вряд ли приведет к успехам Украины на поле боя, а трения в высшем руководстве страны на фоне возможного наступления ВС РФ могут привести к распаду государства или появлению пророссийского правительства. Об этом пишет Asia Times.

Как следует из текста, «Сырский не известен победами». Он командовал сухопутными войсками, а на линии соприкосновения сейчас проигрывают именно сухопутные войска, отмечается в материале. Кроме того, «на передовой русские продолжают укреплять позиции и отражать контратаки», говорится в тексте.

В материале предполагается, что Россия может начать масштабное наступление на Харьковском направлении либо двинуться в сторону Киева, о чем свидетельствует усиление ракетных атак. И в случае если ВСУ начнут отступать, Россия может использовать резервы, чтобы войти в Киев.

«В Киеве много шума. Политики, которые молчали во время войны, теперь говорят, что могут заменить Зеленского. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в авторитарности. Другие украинские деятели, например Юлия Тимошенко, начинают действовать как кандидаты в президенты, хотя Зеленский, по прогнозам, снова продлит военное положение», — пишет AT.

Лучшее, на что Вашингтон может надеяться в данных условиях, – продолжение боевых действий без территориальных завоеваний со стороны России, однако это иллюзорная перспектива, отмечается в материале. ВС РФ «не платят высокую цену чтобы сидеть сложа руки и позволять событиям идти своим чередом». Фактически российские лидеры начинают вести себя так, как будто почуяли кровь, констатируют авторы.

«Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она побеждена Россией, либо, возможно, со сменой правительства, дружественного Москве», — подытоживается в материале.

Ранее в Британии усомнились, что увольнение Залужного поможет Украине.