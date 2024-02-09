Путин рассказал Карлсону о тяжелой болезни разделенного на части мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что сейчас мир болен и разделен на две части подобно голове, одно полушарие которой отвечает за одну сферу деятельности, другое — за креативное мышление.

«Но это все-таки одна голова», — подчеркнул глава РФ.

Российский лидер призвал к единству мира. Он высказал мнение, что безопасность должна быть общей, а не рассчитанной на «золотой миллиард».

В таком случае, считает Путин, мир станет стабильным, устойчивым и прогнозируемым.

Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради состоявшейся встречи прилетал в Москву — его приняли в Кремле. Президент прочитал журналисту почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся военной операции на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».