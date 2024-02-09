Республиканцы дали резкий ответ Туску после его критики позиции по Украине

Ряд членов Республиканской партии раскритиковали премьер-министра Польши Дональда Туска после его заявлений, что бывший президент Рональд Рейган «вертится в гробу» из-за их позиции по выделению помощи Украине. На это обратил внимание портал Do Rzeczy.

Так, сенатор Марк Рубио предложил Туску принимать каждый месяц 300 тысяч американских мигрантов, чтобы содействовать принятию законопроекта о помощи Украине.

«Уважаемый премьер-министр, можем ли мы начать отправлять к вам каждый месяц 300 000 мигрантов, незаконно пересекающих границу в Америку? Это действительно помогло бы нам справиться с вторжением в нашу страну и во многом способствовало бы принятию законопроекта о помощи, который мы собираемся принять», — написал Рубио.

Элбридж Колби, заместитель министра обороны США при Дональде Трампе заявил, что риторика Туска направлена на подрыв НАТО.

«Честно говоря, такого рода риторика почти идеально направлена на подрыв НАТО, а не на обеспечение ему прочной опоры в новом и изменившемся мире», — написал Колби.

В свою очередь Найл Гардинер, директор Центра Маргарет Тэтчер консервативного Фонда наследия, отметил, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента в Белом доме не будут рады Дональду Туску, поскольку он является катастрофой для польско-американских отношений.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сенаторов Республиканской партии США, которые вновь заблокировали законопроект по выделению помощи Украине.

Ранее Байден обеспокоился сокращением поддержки Украины.