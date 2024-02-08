Байден обеспокоился сокращением поддержки Украины

Президент США Джо Байдена заявил, что Украина находится в критической точке из-за сокращения военной помощи со стороны Запада. Его слова приводит Bloomberg.

Как следует из текста, на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке он выразил обеспокоенность, что союзники отворачиваются от Киева. Он подчеркнул, что Украина находится в критической точке конфликта: запасы боеприпасов и оружия сокращаются, а боевые действия, как ожидается, активизируются весной.

«А мы что делаем? Отступаем?», — сказал Байден.

Комментарии Байдена прозвучали через несколько часов после того, как сенат заблокировал двухпартийное соглашение по южной границе США и выделению помощи Киеву, отмечает Bloomberg.

До этого сообщалось, что администрация президента США работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины, несмотря на тупик с финансированием, но эти планы не предусматривают значительных успехов Вооруженных сил Украины в 2024 году.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

Ранее в США заявили о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте.