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Путин выразил готовность подавать газ в Европу по «Северному потоку - 2»

Путин: РФ готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока-2»

Россия готова поставлять газ в европейские страны по уцелевшей трубе «Северного потока 2», но Германия не хочет открывать его. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он отметил, что хоть «Северный поток 2» и повредили, «но одна труба жива-здорова».

«По ней можно подавать газ в Европу. Мы готовы, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что диверсию на «Северных потоках» совершили спецслужбы Соединенных Штатов. Глава государства признался, что больше всего его удивляет отсутствие реакции ФРГ.

Публикация Такера Карлсона с интервью с Владимиром Путиным в соцсети X набрала уже более 50 миллионов просмотров.

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее Медведев похвалил Карлсона за то, что тот не побоялся взять интервью у Путина.

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