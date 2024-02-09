Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

Ким Чен ЫН заявил, что Пхеньян оккупирует Южную Корею, если это потребуется

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

В КНДР сочли Республику Корея своим неизменным главным врагом и выразили готовность оккупировать ее ради собственной безопасности. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа», — отметил Ким Чен Ын.

Он назвал «южнокорейских марионеток» неизменным главным врагом страны. По словам северокорейского лидера, решение об оккупации их территории будет принято в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В начале февраля Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне и защищать морской суверенитет страны.

До этого Северная Корея запустила крылатые ракеты со своего западного берега. По данным военных, пуск ракет КНДР осуществила около 11:00 (05:00 мск) 2 февраля. Сколько было выпущено снарядов — не уточнялось.

Ранее стало известно, что в Госдуме ожидают делегацию из Северной Кореи в феврале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами