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Хранение секретных документов в гараже Байдена объяснили «невинной ошибкой»

Спецпрокурор Хёр: допущенные Байденом нарушения являются невинной ошибкой

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок», — говорится в отчете ведущего расследование спецпрокурора Роберта Хёра.

С учетом этих обстоятельств спецпрокурор пришел к выводу, что выявленные нарушения при хранении секретных бумаг следует расценивать как «невинную ошибку», а не как намеренную попытку нарушить закон.

Причиной для разбирательства стало обнаружение в 2023 году секретных документов в гараже дома Байдена в Уилмингтоне. Они относились ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

В схожем случае ненадлежащего хранения секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был проведен обыск с перспективой уголовного преследования.

8 февраля сообщалось, что расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершено.

Днем позже стало известно, что против Байдена не станут выдвигать обвинения по этому делу.

Ранее Трамп оценил умственные способности Байдена.

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