В Госдепе отреагировали на снятие с должности главкома ВСУ Залужного

Американские власти считают снятие Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) суверенным решением правительства республики. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, чьи слова приводит ТАСС.

«Речь идет о суверенном решении правительства Украины», — сказал дипломат.

Пател подчеркнул, что не станет публично давать оценку этому увольнению и уступил украинским властям возможность самим прокомментировать случившееся.

Перед этим аппарат украинского президента Владимира Зеленского принял решение о смене стратегии армии Украины и намекнул на кадровые перестановки среди руководства. Чуть позже депутат Верховной рады Украины депутат Алексей Гончаренко объявил, что Валерий Залужный уволен с поста главкома. По мнению политолога Александра Казакова, Зеленский снял с поста Залужного, чтобы не добавлять генералу политических очков.

Ранее политолог предположил, что следующим президентом Украины может стать Залужный.