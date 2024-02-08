В Белом доме прокомментировали отставку Залужного

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы работать с любым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Кирби подчеркнул, что «решения, касающиеся военного руководства», принимает президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем работать с любым, кого бы он ни назначил руководить вооруженными силами. Мы продолжим работать с нашими украинскими коллегами», — сказал представитель Белого дома.

8 февраля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Американское издание The Washington Post ранее писало, что обычные украинские солдаты особенно не любят Сырского.

Смену главкома ВСУ также прокомментировал глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что решение было вызвано необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году».

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.